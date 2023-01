Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Forțele ruse au instalat mai multe lansatoare de rachete la centrala nucleara Zaporojie, inchisa din Ucraina, au susținut joi oficialii ucraineni, starnind temeri ca cea mai mare centrala atomica din Europa ar putea fi folosita ca baza pentru a trage pe teritoriul ucrainean și

- Directorul AIEA, Rafael Grossi, a declarat ca negocierile cu Kiev și Moscova pentru crearea unei zone de siguranța in jurul centralei nucleare Zaporojie continua. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardamentele care afecteaza cea mai mare centrala nucleara din Europa.

- Forțele armate ucrainene au efectuat, sambata, 12 lovituri impotriva centralei nucleare de la Zaporojie (NPP), pentru prima data din septembrie, a declarat Renat Karciaa, un consilier al directorului general al companiei ruse Rosenergoatom, intr-un interviu televizat pentru canalul de știri Rossiya-24.…

- Rusia a lansat, luni dimineața, un val de rachete de croaziera asupra barajelor hidroelectrice și a altor infrastructuri critice din Ucraina, cu explozii raportate in apropierea capitalei, Kiev, și in cel puțin alte 10 orașe și regiuni.