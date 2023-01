Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Germania asteapta o decizie coordonata cu aliatii in privinta furnizarii de tancuri occidentale moderne Ucrainei, afirma cancelarul Olaf Scholz, insistand insa pentru o abordare care sa permita evitarea unui conflict militar d

- Ministrul apararii din Germania, Christine Lambrecht, si-a inaintat luni, 16 ianuarie, demisia cancelarului federal german Olaf Scholz, intr-o declaratie transmisa presei, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres . ”Focalizarea mass-media asupra persoanei mele vreme de luni de…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Mai mulți inalți oficiali ruși au fost raniți in orașul Donețk, in urma unor bombardamente ale forțelor ucrainene. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, s-a deplasat pe linia frontului.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a vizitat linia frontului din Ucraina pentru a inspecta pozițiile armatei sale, a anunțat joi ministerul, a doua vizita de acest fel in mai puțin de o saptamana. „In prima linie”, Serghei Șoigu „a verificat condițiile de desfașurare a personalului și echipamentelor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN.

- Joi, Președintele Volodimir Zelenski i-a multumit cancelarului german Olaf Scholz pentru livrarea sistemului de aparare antiaeriana Iris-T, relateaza DPA și Agerpres. „Acest sistem german nu apara doar spatiul aerian al Ucrainei, ci protejeaza stabilitatea europeana prin limitarea terorii ruse, care…