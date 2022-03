Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a denuntat joi seara decizia NATO de a crea patru noi grupuri de lupta in flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, Moscova sustinand ca organizatia isi confirma astfel pozitia antirusa, transmite dpa. ”Militarizarea Europei se accelereaza ca urmare a eforturilor aliantei”, a declarat purtatoarea…

- UPDATE 6 Premierul Boris Johnson a reiterat, astazi, intr-un interviu pentru Sky News, temerile oficialilor occidentali ca Putin ar putea folosi arme chimice in Ucraina, dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca planuiește sa le desfașoare pe campul de lupta. „Lucurile pe care le auziți despre armele chimice…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 6 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…