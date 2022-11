Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Premierul ungar Viktor Orban a facut apel din nou la incetarea focului si tratative de pace intre Rusia si Ucraina, subliniind ca acestea vor duce la ameliorarea situatiei economice, relateaza MTI.

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 218. Administratia Vladimir Putin a semnalat, miercuri seara, ca va actiona rapid pentru indeplinirea "aspiratiilor" locuitorilor regiunilor din sud-estul Ucrainei care s-au pronuntat in favoarea unirii cu Rusia in referendumurile

- Apelul președintelui rus Putin la suplimentarea forțelor militare rusești in Ucraina reflecta problemele Rusiei pe campul de lupta.Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat acest lucru pe Twitter, relateaza Ukrinform. „Apelul președintelui Putin pentru forțe militare rusești suplimentare…

- Un numar mare de voluntari din Federația Rusa refuza sa serveasca in condiții de lupta din cauza situației actuale din zona de lupta din Ucraina, a anunțat Statul Major al forțelor armate ucrainene intr-un buletin de seara din 12 septembrie. „Comandamentul militar al Federației Ruse suspenda trimiterea…