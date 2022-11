Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au murit in urma unor atacuri aeriene ce au cazut din nou asupra infrastructurii capitalei ucrainene Kiev. Rusia a trimis o ploaie de rachete in toata Ucraina miercuri (23 noiembrie), ucigand civili și distrugand infrastructura critica, in timp ce Moscova iși continua campania…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Trupele ruse au jefuit Herson inainte de o probabila retragere din orașul din sud-estul Ucrainei. Obiectele furate variaza de la expoziții de arta și culturale pana la ambulanțe și tractoare. Rușii cauta rezidenți din regiunea Herson care refuza sa fie evacuați.

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson de fortele ruse. Tot astazi, ministrul de Interne al Ucrainei a anuntat ca rusii au in

- Razboi in Ucraina, ziua 207. Lupte grele in estul si sud-estul Ucrainei, rusii ataca tinte la sol cu rachete sol-aer. Aliatul lui Putin, Ramzan Kadirov, a anuntat ca a trimis doua batalioane de mercenari ceceni pe front, dar si ca va forma patru batalioan

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…