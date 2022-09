Stiri pe aceeasi tema

- Victorie importanta a armatei ucrainene, care a pornit de cateva zile contraofensiva in sud-est: Kievul a anunțat recucerirea orașelor Kupiansk (centru logistic pentru trupele rusești din estul Ucrainei), Izium și Balaklia – noduri cruciale de aprovizionare militara pentru ruși. Acum se incearca și…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Șeful ONU indeamna parțile sa retraga personalul și echipamentele militare de la centrala nucleara din Zaporojie, potrivit CNN. Secretarul general al Națiunilor Unite a declarat joi ca este „grav ingrijorat” de situația de la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, Informațiile privind „alte…

- Fortele ruse au comis 27.203 crime de agresiune si de razboi pe teritoriul ucrainean de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina la 24 februarie si pana in prezent, potrivit unui raport publicat luni de Biroul procurorului general al tarii, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform.

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și