Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Mai multi oficiali alesi din Rusia au fost convocaii de politie dupa ce au cerut demiterea presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o manifestare rara de disidenta in tara, deputatii locali din municipalitatea Smolninskoye din zona Sankt-Petersburg au facut apel la Duma de Stat sa-l destituie…

- Razboi in Ucraina, ziua 191. Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat o unitate militara rusa situata in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse. Vladimir Putin a dat ordin fortelor sale sa ajunga la granitele a

- Surse de informații: Putin a intrat in coma dupa o operațiune nereușita, Kremlinul elaboreaza urgent un scenariu pentru transferul puterii. Presa din Ucraina publica informații despre deteriorarea sanatații dictatorului rus – se presupune ca dupa o intervenție chirurgicala nereușita pentru indepartarea…