Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste, astazi, Ziua Independentei, fix in aceeasi zi in care se implinesc sase luni de la inceputul razboiului cu Rusia. SUA au avertizat Kievul despre posibile atacuri feroce ale rusilor.

- Rusia va incerca sa mareasca numarul de atacuri cu rachete de croaziera asupra unui numar de orașe ucrainene pe 23 august și de Ziua Independenței Ucrainei, 24 august. Kievul va fi cu siguranța pe aceasta lista. Despre acest lucru a fost anunțat de consilierul șefului biroului președintelui Zelenski,…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul. Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters, citata de Agerpres. In cadrul unei conferinte…

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Ministrul Sanatatii a lansat acest apel, luni, dupa cateva zile in care situatia de la centrala nucleara Zaporojie, din Ucraina, a fost in centrul atentiei, in urma unor bombardamente de care Rusia si Ucraina se acuza reciproc. Sistemul de distributie a pastilelor de iodura de potasiu este „perfect…

- Saptesprezece persoane, aproape toti soldati ucraineni, au fost eliberate din captivitate de rusi in cadrul unui nou schimb de prizonieri cu Moscova, au anuntat, marti, serviciile de informatii ucrainene. De asemenea, Rusia a recuperat cincisprezece prizonieri rusi in cadrul schimbului, relateaza AFP.

- Un guvernator ucrainean susține ca rușii mobilizeaza in jurul Severodonetsk toate rezervele de care dispune in alte zone, anunța Sky News. Rusia trimite un numar mare de trupe de rezerva la Severodonetsk din alte zone de lupta pentru a incerca sa obțina controlul total al orașului din estul țarii,…

- In plina criza alimentara, cerealele ucrainenilor din Herson, oraș pe care rușii il ocupa acum, sunt transportate in Rusia. Kievul acuzat ca aceste grane sunt furate de soldatii Kremlinului. Doar ca Moscova a venit c-o replica halucinanta. Ei spun ca le cumpara de la localnici Kirill Stremousov, adjunctul…