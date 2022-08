Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Sambata seara, mașina in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, considerat de cei mai mulți ideologul lui Vladimir Putin, al doilea Rasputin, a sarit in aer. Cei de la Kremlin spun ca de fapt vizat pentru ucidere ar fi fost tatal acesteia. Daria Dughina, scriu jurnaliștii de la digi24.ro , a decedat…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Președintele rus Vladimir Putin a respins joi acuzația premierului britanic Boris Johnson potrivit careia daca ar fi fost femeie nu ar fi invadat Ucraina, transmite Reuters. Liderul de la Kremlin a indicat decizia fostului lider britanic Margaret Thatcher de a trimite trupe in Insulele Falklands ca…

- Liderul de la Kremlin a comentat declarațiile, facute, inclusiv de autoritațile de la Chișinau, ca inflația crește din cauza razboiului provocat de Vladimir Putin in Ucraina. „Cand aud despre „inflația provocata de Putin” ma intreb cine poate crede o asemenea prostie? Doar cei care nu pot elementar…

- S-a aflat ce i se pregatește lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei risca sa fie ucis intr-o lovitura de stat, deoarece generalii ruși sunt furioși pentru gestionarea dezastruoasa a razboiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin ar putea fi eliminat de propriile sale servicii de securitate prin mușamalizarea…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a raspuns la intrebarea – care i-a fost adresata la un post TV – daca este de acord ca liderul de la Kremlin este vinovat pentru inflație. Ciolacu a spus ca „este si Putin unul dintre vinovati, dar avem si o vina interna in guvernarile anterioare”. De asemenea, Marcel…