Razboi in Ucraina - Bombardamentele au continuat și noaptea trecuta pe teritoriul Ucrainei. Pana acum, bilanțul ONU inregistreaza oficial peste 500 de decese in randul civililor și aproape 1.000 de raniți.Exista totuși speranța deoarece astazi va avea loc o intalnire cruciala intre cei doi miniștri de externe din Rusia și Ucraina.Lavrov va participa la un forum diplomatic in Antalya, intalnirea cu Kuleba urmand sa aiba loc in acest context, potrivit purtatorului de cuvant al MAE rus Maria Zaharova.Intalnirea a fost propusa de ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, care a avansat ideea unui…