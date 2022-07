Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Diplomatia ucraineana „condamna cu fermitate” decretul presedintelui rus Vladimir Putin care inlesneste accesul la cetațenia rusa pentru toti ucrainenii, vazand in acesta „o noua atingere la suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei”, relateaza AFP, citand MAE de la Kiev. „Ministerul Afacerilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit ''atrocitati'',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit ”atrocitati”,…