Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ‘inamicii rusi’ care i-au invadat tara ca ‘nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina’ pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres. Intr-un mesaj video…

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Liderii de la Moscova și Kiev au purtat luni discuții separate cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan despre planurile de redeschidere a unor coridoare pentru exportul in siguranța a granelor din Ucraina prin Marea Neagra, scrie Politico. Speranțele ca parțile implicate sa ajunga la o ințelegere…

- Presedintele Comitetului Olimpic International, Thomas Bach, s-a intalnit cu Volodimir Zelenski la Kiev, acolo unde au vorbit despre impactul pe care razboiul l-a avut asupra sportivilor ucraineni.

- Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa. Numai in orasul Mariupol, unde soldati ucraineni au opus o rezistenta curajoasa timp de cateva saptamani in combinatul siderurgic…

- Volodimir Zelenski și soția lui, Olena, au fost vazuți in public, pentru prima data de la izbucnirea razboiului dintre Ucraina și Rusia. Liderul de la Kiev și partenera sa de viața au participat la un eveniment extrem de important pentru poporul ucrainean. Cum arata Olena și Volodimir Zelenski, la aproape…