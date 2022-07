Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ucrainean care ducea o incarcatura periculoasa in Iordania s-a prabușit noaptea trecuta langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei. Toti cei opt membri ai echipajului au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA.

- Opt ocupanti ai unui avion cargo care s-a prabusit in Grecia, sambata seara, au murit. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, iar incarcatura era considerata ”periculoasa”, potrivit televiziunii de stat elene TV ERT, citate de Reuters. Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul…

- Razboi in Ucraina, ziua 144. O lovitura rusa a lovit peste noapte orașul Chuhuiv din nord-estul Ucrainei, in regiunea Harkov, omorand trei persoane și ranind alte trei, a declarat sambata guvernatorul regional

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 56. Rusii ataca sud-estul Ucrainei cu toata forta. Șapte persoane au fost ucise marți in orașul Harkov, potrivit rapoartelor locale citate de Sky News. Autoritațile din Mariupol spun ca mii de oameni au fost uciși in oraș.