- Vadim Zimin, un colonel care obișnuia sa poarte servieta cu codurile nucleare ale lui Vladimir Putin, a fost gasit impușcat in locuința sa de langa Moscova. El se afla in prezent la terapie intensiva, scrie Kyiv Post. In varsta de 53 de ani, colonelul Zimin a fost gasit in bucataria apartamentului sau…

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rusii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei, Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Neagre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE discuta un compromis care ar permite adoptarea celui de

- UPDATE 3 Reuniti la un summit la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE vor discuta un compromis elaborat luni dimineata si care ar permite adoptarea celui de-al saselea pachet de sanctiuni europene impotriva Rusiei. Ideea acestui compromis este ca sefii de stat si de guvern sa convina in…

- Prezent la conferința maraton educațional New Horizons organizata de societatea rusa Znanie (Cunoaștere), Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, dupa cum citeaza agenția de presa rusa de stat TASS, a tunat din nou impotriva Occidentului, referindu-se in special la UE și SUA. „Acțiunile…

- Justitia ucraineana incepe miercuri primul sau proces pentru crime de razboi de la patrunderea trupelor Moscovei pe teritoriul sau, cel al unui soldat rus acuzat ca a impuscat un civil neinarmat. Procesul, care ar trebui sa fie urmat rapid de alte cateva, va fi un test pentru sistemul judiciar ucrainean,…

- Victor Ponta, fost premier al Romaniei, spune ca propaganda anti Rusia seamana extrem de tare cu cea a Rusiei și ca Ucraina exagereaza atunci cand cearta toata Uniunea Europeana. Ponta a comentat scandalul de la Eurovision, acolo unde juriul Romaniei a fost eliminat din concurs, iar voturile noastre…

- Uniunea Europeana a anuntat miercuri crearea unui stoc, in valoare de 540 de milioane de euro, de medicamente si echipamente destinate sa faca fata urgentelor nucleare, bacteriologice si chimice, masura adoptata pe fondul temerilor tot mai mari legate de razboiul Rusiei din Ucraina., relateaza AFP.…