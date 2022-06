Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport al Organizatiei despre repercusiunile internationale ale razboiului, potrivit France Presse. ‘Impactul…

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- ”Impactul Razboiului (din Ucraina) asupra sigurantei alimentare, energiei si finantelor este sistemic, grav si se accelereaza”, subliniaza secretarul general al ONU. ”Pentru populatiile din intreaga lume, razboiul ameninta sa declanseze un val fara precedent de foamete si saracie, lasand in urma sa…

- Criza alimentara globala nu poate fi rezolvata fara revenirea pe piețele mondiale a produselor agricole din Rusia și Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la o conferința de presa in urma discuțiilor cu premierul suedez Magdalena Andersson, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- In acest moment, incheierea unui armistițiu intre parțile aflate in conflict din Ucraina este imposibila. O declara secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza TASS. „In acest moment, nu exista nicio posibilitate de incheiere a pacii sau a unui armistițiu general in Ucraina”, a spus secretarul…

- Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe șeful ONU, Antonio Guterres, iar discuțiile au avut loc la masa alba, de șase metri, pe care președintele rus o folosește la intalnirile cu liderii care nu ii sunt prieteni. Șeful Națiunilor Unite i-a spus direct lui Putin ca Rusia trebuie sa respecte dreptul…