- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Este a 94-a zi de razboi in Ucraina. Oficialii ucraineni au negat afirmațiile ca orașul Severodonețk din regiunea Lugansk este inconjurat de forțele ruse, dar au recunoscut ca Rusia deține o parte a orașului și ca are victorii acolo.

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.

- El a adaugat ca, in timp ce elementele unui potențial acord de pace in 15 puncte sunt pe ordinea de zi, per total raportul a fost incorect. Peskov a criticat și hotararea Curții Internaționale de Justiție, care a ordonat Rusiei sa opreasca invazia din Ucraina. El a spus ca instanța nu a vazut nicio…