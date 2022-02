Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a ordonat, joi seara, mobilizarea generala in Ucraina, in contextul in care armata ucraineana este implicata in confruntari intense cu trupele ruse. „In legatura cu agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si pentru a asigura apararea statului, pentru…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pentru Romania, atacul Rusiei asupra Ucrainei va avea consecinte economice serioase. Dar nu sunt asteptate consecinte politice pe masura. „Romania este aparata temeinic de NATO. Articolul 5 din Tratatul Aliantei care spune: «toti pentru unul si unul pentru toti» este mai valabil decat oricand“, a…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca informatiile pe care le au indica riscul unei actuni militrare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Mobilizarea fortelor militare ruse ramane la fel de masiva, in pofida declaratiilor facute…

- Fostul șef operativ al spionajului romanesc, generalul (r) Silviu Predoiu, a declarat miercuri, la Antena 3, ca amenințarea cu invazia Ucrainei s-a transformat intr-un „show”. Pe o scara de la 1 la 10, Predoiu a spus ca șansele unui razboi in Ucraina sunt la nivelul 3-4 și mai degraba un razboi clasic…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Rusia da semne ca se pregatește de o acțiune militara in Ucraina, insa spera ca se va gasi o soluție diplomatica. Ciuca, general in rezerva, afirma ca asigurarile de securitate date de NATO nu pot sa ne linișteasca in totalitate, insa suntem pregatiți pentru price…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca in CSAT s-a discutat despre un posibil atac al Federației Ruse asupra Ucrainei.”Astazi am avut o ședința a CSAT ca sa analizam situatia din regiune dintr-o perspectiva multipla. Planurile strategice, planurile defensive ale NATO sunt pregatite de foarte multa…