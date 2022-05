Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat miercuri ca folosește o noua generație de arme laser puternice in Ucraina pentru a arde dronele, desfașurand unele dintre armele secrete ale Moscovei pentru a contracara un val de arme occidentale furnizate fostului sau vecin sovietic, potrivit Reuters. Se știu puține lucruri despre…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia. Intre timp, Rusia confirma ca operatiune

- Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața din 29 martie, iar situația s-a deteriorat din cauza atrocitaților comise de ruși. Kievul avertizeaza ca discuțiile de pace cu Rusia s-ar putea incheia din cauza atrocitaților și a atacurilor din Donbas. In timp ce Moscova și-a facut publice…

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Intre timp, o noua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc astazi, prin videoconferinta.

- Ucraina catalogheaza miercuri drept ”dificile” negocierile pe care le poarta cu Rusia, in vederea unei incetari a ostilitatilor, la fel ca Moscova, mai inainte, iar ambele parti se acuza reciproc de blocaje, relateaza AFP.