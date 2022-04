Au aparut noi imagini in care mai mulți militari ucraineni s-au predat rușilor in orașul-port Mariupol. Anterior, lideri militari ruși dat și liderul cecen Ramzan Kadirov, au vorbit despre cel puțin 267 de soldați ucraineni din batalionul 503 al brigazii 36 maritime separate a Forțelor Navale ale Ucrainei care s-au predat la Mariupol. Incolonați și […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Imagini cu soldații lui Zelenski care se predau rușilor la Mariupol first appeared on Ziarul National .