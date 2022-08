Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe soldații ruși care trag asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa sau o folosesc ca baza de tragere ca sunt acum o „ținta speciala” pentru forțele Kievului. La inceputul razboiului din Ucraina, trupele rusești au preluat controlul asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul țarii, care este inca […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Dezastru nuclear iminent la centrala Zaporojie. Ce le transmite Zelenski militarilor ruși first appeared on Ziarul National .