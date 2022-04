(VIDEO) Cei patru care au învins războiul

Noi scene emoționante filmate în Ucraina. Într-unul dintre satele ucrainene eliberate, un câine a găsit soldați ucraineni și i-a adus în casa unde se aflau doi căței, fiin hrăniți toți trei. In one of the liberated villages, a dog found #Ukrainian soldiers and brought them into the house, to their puppies, to be… [citeste mai departe]