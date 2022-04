Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz, in ciuda presiunilor din partea altor oficiali de rang inalt, amana decizia finala de a furniza Ucrainei tancuri de inalta calitate pentru razboiul impotriva Rusiei.

- Cancelarul german Olaf Scholz, premierul polonez Mateusz Morawiecki si presedintele lituanian Gitanas Nauseda au cerut sambata Rusiei sa se retraga imediat din Ucraina si sa respecte frontierele recunoscute international, transmite EFE.Purtatorul de cuvant al executivului german, Steffen Hebestreit,…

- Germania se declara sambata pregatita sa accepte o "restrictionare tintita" a accesulu Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o "limitare a pagubelor colaterale" alte unei astfel de masuri, relateaza AFP. "Lucram la modul in care sa se limiteze…

- Germania a renunțat la blocajul privind livrarea de arme letale de fabricație germana catre Ucraina prin intermediul unor țari terțe, conform BBC. Aceasta marcheaza o schimbare majora in politica germana și ar putea permite o creștere a asistenței militare europene pentru Ucraina, deoarece multe arme…

- ”Lucram la modul in care sa se limiteze pagube colaterale ale unei deconectari de la SWIFT”, anunta intr-un comunicat ministri germani de Externe Annalena Barbock si al Economiei Robert Habeck. ”Avem nevoie de restrictii tintitte si funtcionale”, subliniaza cei doi ministri.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa