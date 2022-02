O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand Putin ucide ucraineni, chemam mame din Rusia și Belarus sa protesteze impotriva razboiului Rusiei in Ucraina. Aparam viețile și umanitatea!”, a transmis ucrainenaca Hanna Hopko pe Twitter, postand și fotografii ale micuței (credit foto). The post Razboi in Ucraina: Bebeluș nascut in metrou, in timp…