Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia.

- Doua explozii au avut loc, luni, la primele ore ale zilei de la Belgorod, regiunea de sud a Rusiei la granița cu Ucraina, a scris Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii intr-o postare pe rețelele de socializare. „Nu au existat victime sau pagube”, a anunțat Gladkov. Patru locuitori ai orașului Liman…

- Cea de-a 66-a zi de razboi a inceput cu noi atacuri din partea Rusiei in regiunea Donbas, care au fost fara succes. Zelenski susține ca este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, invocand atrocitațile comise de soldații Moscovei. Ofensiva rusa din estul Ucrainei este in…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski spune ca este pregatit sa negocieze cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, dar avertizeaza ca un eșec al negocierilor ar putea insemna ca lupta dintre cele doua țari ar putea duce la un al treilea razboi mondial”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenkski…

- Autoritațile ucrainene au dislocat 120.000 de militari pe linia de contact din Donbas, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicata situației din jurul Ucrainei. „In timp ce provocau o panica fara temei in jurul presupusei…