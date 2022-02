Stiri pe aceeasi tema

- Postul Antena 3 a difuzat duminica, 31 ianuarie, la emisiunea „Sinteza zilei”, moderata de Mihai Gadea, fragmente trunchiate din emisiunea „Dosar Romania”, productie TVR, fara acord, se arata intr-un comunicat al TVR remis marți, 1 februarie. Drept urmare, Televiziunea Romana „va sesiza institutiile…

- Dan Negru, realizator Antena 1 de 22 ani, a semnat deja un contract cu postul Kanal D, potrivit Paginademedia.ro. Dan Negru a inceput sa lucreze la Antena 1 in 1999, dupa ce a plecat de la TVR 1. El a realizat zeci de formate de emisiuni de divertisment si 22 de Revelioane, informeaza News.ro.De-a…

- Așa-zisul „scandal internațional” generat de senatoarea Diana Șoșoaca și jurnalista italiana Lucia Goracci a fost, in realitate, o ciondaneala intre doua țate! Faptul ca s-a ajuns la convocarea ambasadorului roman la ministerul de Externe al Italiei și, imediat, la reacția lui Klaus Iohannis, președintele…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu amenda de 100.000 de lei postul Nasul TV pentru incalcarea dispozitiilor legislatiei audiovizuale referitoare la vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit unui comunicat al CNA transmis AGERPRES, postul Nasul TV a fost amendat…

- Foștii miniștri USR PLUS ai sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au fost prezentați, miercuri seara, la Antena 3, drept principalii vinovați pentru numarul mare de morți din Romania din cauza pandemiei. ”14.545 de morți, lista vinovaților”, a titrat Antena trei pe burtiera. Realizatorul emisiunii…