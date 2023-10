Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a atacat in ultimele 24 de ore 320 de ținte din intreaga Fașie Gaza, transmite The Guardian.In ultima postare de pe rețelele de socializare, Forțele de Aparare ale Israelului au afirmat ca, in ultimele 24 de ore, „IDF a atacat peste 320 de ținte in intreaga Fașie Gaza”, precizand ca atacurile…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca au lovit 2.600 de 'ținte teroriste' in Gaza aparținand Hamas și Jihadului Islamic și ca 169 de soldați israelieni au murit in timpul luptelor, scriu The Guardian, BBC și CNN.Numarul persoanelor stramutate in Gaza, acest mic teritoriu dens populat cu…

- Membrii unei familii israeliene care au supraviețuit unui atac al militanților Hamas asupra casei lor au descris pentru CNN clipele de spaima prin care au trecut. Israelul este in razboi cu Hamas de patru zile dupa atacul fara precedent lansat de grupare, ai caror militanți au trecut granița din Fașia…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca au atacat pana in prezent 17 complexe militare si patru sedii operationale ale Hamas, intr-o postare pe retelele de socializare, noteaza news.ro.BBC nu a verificat informatia, dar FDI a declarat anterior ca a inceput sa atace tinte din Fasia…