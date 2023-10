Stiri pe aceeasi tema

- Israelul in razboi: Razboiul Sabiilor de Fier a intrat in aceasta dimineața (marți) in cea de-a patra zi, iar in timpul nopții forțele aeriene au continuat lovituri de amploare in Fașia Gaza.UPDATE 10 octombrie, ora 06:27 - Loviturile israeliene in Gaza intra in a patra ziIsraelul iși continua atacurile…

- Foto | Razboi in Israel Armata publica fotografii cu femei soldati din IDF, disparute in Fasia Gaza, posibil capturate de HamasHamas a capturat un numar de israelieni in timpul atacului sau mortal asupra Israelului de sambata, a declarat armata israeliana, in timp ce au aparut videoclipuri cu soldati…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…

