Război în Israel! Au răpit tot ce au prins: copii, femei, bătrâni, persoane cu dizabilităţi! ”Un numar semnificativ” de civili si militari israelieni sunt tinuti ostatici de gruparea palestiniana Hamas in Fasia Gaza, a afirmat armata israeliana. Unii sunt in viata si despre altii se presupune ca au murit, a afirmat purtatorul de cuvant lt. col. Jonathan Conricus, potrivit BBC. Copii, femei, batrani si persoane cu dizabilitati se numara printre cei rapiti, a spus el. ”Sunt numere care pana acum erau de neimaginat”, a afirmat el. ”Acest lucru va contura viitorul acestui razboi”, a adaugat acesta. Hamas afirma ca numarul israelienilor capturati este ”de cateva ori mai mare” de cateva zeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca țara sa a intrat „in razboi” in urma atacului-surpriza al Hamas de simbata-dimineața. „Cetațeni ai Israelului, sintem in razboi – nu intr-o operațiune, nu in acțiuni – in razboi”, a spus Netanyahu intr-un mesaj video catre populație. {{707215}}„Am…

- Autoritatile romane cauta solutii sa aduca cat mai rapid in tara aproximativ 790 de romani, care se afla ca pelerini in Israel, unde mii de rachete au fost lansate din Fașia Gaza intr-un atac-surpriza al Hamas, a anunțat sambata, 7 octombrie, premierul Marcel Ciolacu.„Sunt in jur de 790 de romani, in…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Cel putin 100 de persoane au murit si alte 150 au fost ranite, dupa ce un incendiu a izbucnit la o nunta in nordul Irakului, a anuntat presa de stat, transmite BBC. Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah 110 dead including bride and groom 550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis spune ca țara sa se afla "in razboi" cu incendiile de vegetație care fac ravagii in 64 de regiuni și care au dus la evacuarea a zeci de mii de turiști de pe diferite insule de vacanța.

- Premierul suedez si presedintele Biden au salutat vestea ca Turcia este de acord cu aderarea Suediei, informeaza Rador.Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat ca este "o zi buna" pentru Suedia, care marcheaza un pas important in aderarea tarii sale la NATO. CITESTE SI Turcia aproba aderarea…