Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat, in cea mai puternica critica publica a modului in care Israelul deruleaza razboiul impotriva Hamas din sudul Fasiei Gaza, ca exista un decalaj intre intentiile declarate ale guvernului de a proteja civilii si numarul victimelor, relateaza Reuters,…

- Secretarul general al ONU afirma ca situatia umanitara din Gaza e apocaliptica. Intr-o scrisoare trimisa membrilor permanenti din Consiliul de Securitate, Antonio Guterres a invocat un articol din Carta ONU, foarte rar folosit, prin care statelor membre li se cere sa trimita ajutoare

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri Consiliul de Securitate ca razboiul intre Israel si combatantii palestinieni din Hamas in Fasia Gaza ar "putea sa agraveze amenintarile existente la adresa pacii si securitatii internationale", potrivit

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, criticat vehement de Israel marti, s-a declarat "socat" miercuri de "interpretarea tendentioasa" a cuvintelor sale despre Hamas, asigurand ca nu ar fi justificat atacurile gruparii islamiste palestiniene, potrivit France Presse, scrie AGERPRES."Sunt…

- Israelul a intrat marti intr-o criza deschisa cu ONU, solicitand inclusiv demisia secretarului general al organizatiei, Antonio Guterres. In discursul sau rostit in Consiliul de Securitate, secretarul general al ONU a denuntat „incalcari clare” ale dreptului umanitar in Gaza si a cerut „imediat o incetare…

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, pledeaza ca civilii sa fie protejați in razboiul dintre Israel și Hamas, exprimandu-și ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” din Gaza, potrivit Reuters. Reuniunea Consiliului de Securitate…