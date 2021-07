Stiri pe aceeasi tema

- Raul Ambruș, caștigatorul alegerilor locale pentru PNL Timișoara, contestate de conducerea județeana a partidului, spune ca procesul electoral desfașurat sambata a fost cat se poate de corect, alegerile au fost finalizate, iar filiala are un lider ales. El spune ca nu are absolut nicio problema in a…

- Elev de clasa a cincea din Constanța a fost umilit și batut de colegi chiar in sala de clasa, in timpul unei pauze, fara ca cineva sa-i opreasca pe agresori. Ba mai mult, cațiva colegi au și filmat momentul, informeaza ziarul local Replica. Atat polițiștii, cat și conducerea școlii au deschis o ancheta.Incidentul…

- „Nu au acordat suficienta atenție bullying-ului pentru ca exista o predispoziție de a lua lucrurile in ușor”, a descris ministrul Sorin Cimpeanu modul in care intervin reprezentanții școlilor in cazurile in care elevii sunt agresați de alți adolescenți. Reacția ministrului vine dupa ce la Timișoara…

- Daniel Balan, 41 ani, și Mihai Gurița, 48 ani, sunt vedetele Viitorului Liteni, campioana județului Suceava, implicata in barajul pentru promovare in Liga 3, unde intalnesc pe FC Odorheiu Secuiesc (16 și 23 mai). Caștigator al titlului continental la minifotbal, Sergiu Corban completeaza lista veteranilor…

- Mai dureaza pana cand se vor afla concluziile in cazul verificarilor care se fac, la nivelul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, in privința alegerilor locale de anul trecut, din sectorul 1, și a scandalului ce a urmat dupa apariția unor imagini cu sacii de vot. Totul, avand in…

- Consilierul local fara partid Ana Munteanu va fi viitorul consilier personal al vicepreședintelui CJ Timiș, Cristian Moș. Ea a fost suspendata din USR dupa scandalul cu descinderea regizata intr-un restaurant din Timișoara. Nu a pierdut insa increderea tuturor, așa ca deocamdata lucreaza voluntar la…

Asociația Județeana de Fotbal Cluj,anunța ca marți, 11.05.2021, incepand cu orele 15, va avea loc ședința Comitetului Executiv al AJF, ordinea de zi fiind urmatoarea:

- Apar informații pe surse din ancheta privind medicului de 28 de ani de la Spitalul Județean din Timișoara, care a fost gasit mort in casa chiar de mama sa. Deși medicii din spital au acreditat ideea ca acesta s-ar fi sinucis din cauza epizarii generate de munca pe secția COVID, se pare ca acesta…