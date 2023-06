Stiri pe aceeasi tema

- Ratele la creditele in euro vor putea creste din nou. Banca Central Europeana a majorat dobanda cheie, iar indicele Euribor este asteptat sa inregistreze si cea de-a opta crestere succesiva.

- Bancile vor trebui sa emita noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat sa fie achitat de catre consumatori in rate egale pe intreaga perioada de creditare, a explicat, miercuri, intr-o conferinta de presa, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- O valoare mai mica, de 6,55% pe an, a fost consemnata pe 4 iulie 2022. La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a stagnat la 7,18%, iar ROBOR la 12 luni a ramas la 7,54%.In ceea ce priveste indicele…

- Cresc usor ratele pentru creditele a caror dobanda de referinta este IRCC. Indicele urca de astazi la aproape 6% pe an. IRCC este, mai precis, stabilit de astazi la 5,98% pe an, in crestere fata de ianuarie, cand ajunsese la 5,71%. Indicele a fost introdus din 2019 pentru creditele in moneda nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 6,84% pe an, de la 6,85%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul…

- Romanii au devenit mai reticenți sa ia credite in lei. Dobanzile mari și scumpirea traiului sunt principalele motive, spun economiștii. In schimb, de la inceputul anului, au crescut imprumuturile in euro.

- Romanii nu scapa de teama ratelor. Creditele bancare continua sa creasca. Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) va creste din nou de la 1 aprilie, iar ratele romanilor care au credite bazate pe aceasta dobanda vor creste. In prezent, se aplica valoarea IRCC aferenta trimestrului…