Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de someri la finele lunii noiembrie 2021 a fost de 237.887 de persoane, mai mic cu 3.653 de persoane fata de cel inregistrat la finele lunii anterioare. Din totalul somerilor inregistrati, 56.657 au fost someri indemnizati si 181.230 someri neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati…

- Rata somajului inregistrata in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti a fost de 1,15% in noiembrie, in scadere fata de rata de 1,16% inregistrata in luna octombrie, potrivit unui comunicat remis luni de institutie, potrivit Agerpres. Astfel, la sfarsitul…

- Potrivit AJOFM Bistrița-Nasaud, 3783 de persoane și-au gasit un loc de munca anul acesta. Cele mai multe persoane,1970, au peste 45 de ani. Din totalul persoanelor care și-au gasit un loc de munca in primele 11 luni ale acestui an, 1.970 au peste 45 de ani, 456 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani,…

- La sfarșitul lunii septembrie 2021, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,13 %, mai mare cu 0,07 pp decat cea din luna august a anului 2021 . Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii septembrie 2021, respectiv de…

- Somajul tehnic „revine” in atentie in aceasta toamna in care pandemia face ravagii in tara noastra. La vremuri speciale se reimpun masuri speciale de care sa beneficieze mediul economic. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) reia plata indemnizatiei sub forma de somaj tehnic (masura…

- Rata somajului inregistrat la nivel national era, la sfarsitului lui august, de 2,93%, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,03 puncte procentuale si cu 0,37 puncte procentuale sub cea consemnata in luna similara a anului trecut, a transmis, luni, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- La sfarșitul lunii august 2021, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,06 %, mai mica cu 0,07 pp decat cea din luna iulie a anului 2021 . Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii august 2021, respectiv de 4483 persoane…