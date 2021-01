Rata șomajului în Gorj, în scădere ușoară Rata șomajului in județul Gorj este in scadere. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj, rata șomajului pe luna decembrie este mai mica decat rata șomajului din luna anterioara. In momentul de fața in Gorj sunt inregistrați 5.212 șomeri, din care 3.287 sunt femei. Din total, 2.193 sunt șomeri indemnizați, iar restul neindemnizați. Rata șomajului este de 3,86%, fața de 3,94% in luna noiembrie 2020. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, rata scazuta a șomajului a fost influențata și de faptul ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

