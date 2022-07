Rata inflației a ajuns la 15,1%, în luna iunie, transmite INS Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%, a transmis marți Institutul Național de Statistica . De la inceputul anului, creșterea medie a prețurilor a fost de 10,0%. Datele Institutului National de Statistica arata ca rata anuala a inflatiei in iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%. Preturile au crescut cu 0,8% in luna iunie, comparativ cu luna mai. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%, mai arata datele din comunicatul INS. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2021… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

