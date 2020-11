Numarul de infectați in ultimele 24 de ore, ziua de sambata, s-a ridicat la 5.345, in timp ce numarul de teste a fost doar de 21.423, de unde rezulta o rata de infectare de circa 25%. Pana astazi, 1 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246.663 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 175.975 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.324 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…