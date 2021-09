Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 5,98 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,35. Rata de infectare la nivelul judetului este 4,43. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza a Bara: 9,06. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie ... The post Rata de infectare in Timisoara, aproape de 6 la mia de locuitori appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .