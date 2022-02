Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns la 36,68 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 35,28. Rata de infectare la nivelul judetului este 28,52, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 27,43. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dumbravita: 60,67. Astazi, conform…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns la 25,71 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 22,97. Rata de infectare la nivelul judetului este 19,59, in crestere sensibila fata de ziua precedenta, cand a fost 17,54. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dumbravita: 45,52. Astazi,…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 4,34 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,98. Rata de infectare la nivelul judetului este 3,32, in crestere sensibila fata de ziua precedenta, cand a fost 3,03. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dumbravita: 10,65. Astazi, conform…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 3,98 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,44. Rata de infectare la nivelul judetului este 3,03, in crestere sensibila fata de ziua precedenta, cand a fost 2,61. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dumbravita: 9,64. Astazi, conform…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 1,07 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,12. Rata de infectare la nivelul judetului este 0,82, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 0,85. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Checea: 3,41. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 1,12 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,19. Rata de infectare la nivelul judetului este 0,85, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 0,89. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Parta: 3,27. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 2,59 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,74. Rata de infectare la nivelul judetului este 2,17, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 2,27. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Pischia: 5,99. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 3,40 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,66. Rata de infectare la nivelul judetului este 2,94, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 3,15. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Pischia: 8,69. Astazi, conform datelor furnizate…