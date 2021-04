Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in municipiul Suceava a coborat la 1,45 la mie, in zona verde, sub pragul de alerta de 1,5 la mia de locuitori.Numarul cazurilor in evoluție, la nivelul județului, a scazut sub 700, respectiv 677 de cazuri. Conform distribuției cazurilor Covid-19 ...

- Incidența cazurilor de Covid-19 in municipiul Suceava iși menține tendința de scadere; miercuri a fost 1,63 la mie, fața de 1,64 la mie in ziua precedenta sau 1,99 la mie, inregistrata in data de 31 martie. Daca rata de infectare continua sa scada, municipiul reședința de județ are șansa de a ...

- Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca raportarea cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 se face la numarul oficial de locuitori, chiar daca acest numar nu reflecta populatia reala din municipiul resedinta, crescuta in mod artificial de…

- Clujul iar a înregistrat un numar mare de cazuri COVID-19, mai exact 397 de cazuri. Rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 5,05 la mia de locuitori. De asemenea, municipiul Cluj-Napoca se afla într-o situație critica, rata de incidența…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat ca rata de infectare cu SARS-CoV-2 de la nivelul județului este de 4,49 la mia de locuitori, de la 4,46 ieri. Incidența in localitațile cu cele mai mari probleme din județ este in scadere. La Sanpetru avem o rata de infectare de 6,86 la mia de locuitori,…

- Activitatea fata in fata in cinci clase si intr-o grupa de gradinita din judetul Botosani a fost suspendata dupa inceperea celui de-al doilea semestru, ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP). Raportarea…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in municipiul Suceava a scazut ușor in cursul zilei de astazi. Din informarea oficiala transmisa de Prefectura Suceava reiese ca in cursul zilei de luni in Suceava se inregistreaza o rata de infectare de 2,8 cazuri de Covid la mia de locuitori, fara focare, și ...