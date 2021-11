Stiri pe aceeasi tema

- ​Rata de infectare la nivel național este luni de 7,71, in 19 județe aceasta fiind sub 6. Ilfov și Bihor raman județele cu incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori peste 10, respectiv 11,31 și 10,24. In București, indicele COVID-19 este luni de 9,49. Ilfov 11,31 Bihor 10,24 Mun. București 9,49…

- Inca 481 de decese la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, din care unul este anterior intervalului de referinta, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, au murit 237 barbati si 244 femei internati in spitalele din Alba,…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori a ajuns la 10,02 la nivel național, cea mai mare rata de infectare ramanand in continuare in Ilfov, respectiv 17,02. In top urmeaza București, cu 16,13, și Prahova cu 11,62. In alte patru județe – Alba, Constanța, Timiș și Ialomița – rata de infectare…

- Pana astazi, 38.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 05.10.2021 (10:00) – 06.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 331 de decese (177 barbați și 154 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- Pana astazi, 36.658 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 208 decese (99 barbați și 109 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad,…

- Pana astazi, 35.215 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 14.09.2021 (10:00) – 15.09.2021 (10:00) au fost raportate 83 de decese (35 barbați și 48 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.033 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…