Rasturnare de situatie in Rusia. Oameni de incredere ai lui Putin erau in secret membri VIP ai gruparii de mercenari ai Wagner. 30 de inalti oficiali si agenti din serviciile secrete ar fi fost inscrisi in grupul paramilitar. Dezvaluirile vin in contextul in care rebeliunea din weekendul trecut este considerata cea mai mare provocare cu care s-a confruntat regimul Putin in ultimii 20 de ani. De multi dintre acesti oficiali militari, printre care si Serghei Surovkin, generalul Armaghedon, nu se mai stie nimic de aproape o saptamana.