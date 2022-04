Răsturnare de situație în război! RUSIA s-a întors ÎMPOTRIVA LUI Rasturnare completa de situație in razboi. Rusia s-a intors impotriva opozantului rus Vladimir Kara-Murza. Acum el a devenit ținta lui Vladimir Putin. Anunțul a fost facut de avocatul acestuia. Potrivit sursei citate, Rusia a deschis un dosar penal impotriva unuia dintre principalii opozanti ai Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, care este suspectat ca a raspandit informatii false despre campania militara a Moscovei in Ucraina, scrie Reuters. Menționam faptul ca Vladimir Kara-Murza a fost arestat in fata casei sale din Moscova pe 11 aprilie, la cateva ore dupa ce CNN a difuzat un interviu in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

