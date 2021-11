Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint (58 de ani) cere ca urmatorul selecționer sa nu mai fie numit de FRF, ci ales de iubitorii fotbalului din Romania. Romania a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Qatar și a ramas fara selecționer. Federația este in cautarea unui inlocuitor, dar Gabi Balint vine cu o propunere inovativa.…

- Antrenorul si-a exprimat dorinta de a pregati o echipa de club, unde ar putea avea activitate zilnica, nu periodica ca la prima reprezentativa. Printre inlocuitorii sai la echipa nationala se numara antrenori ca Gica Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olaroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.Intra pe realitateasportiva.net…

- România a trecut de Armenia (1-0) și a urcat pe locul doi în grupa de calificare. La conferința de presa, Mirel Radoi a anunțat ca nu se va mai afla în postul de selecționer nici macar daca va duce echipa la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022. În vârsta…

- Bucureștenii trebuie sa ia la cunoștința noi reguli in contextul actual. Noi restricții au fost anunțate azi. Ce urmeaza sa se intample cu restaurantele și cinematografele? Iata detalii de ultima ora! Noi restricții pentru bucureșteni! Ce au anunțat autoritațile? Cifrele din dreptul infectarilor și…

- Dupa ce Europol a facut publca informația conform careia, in Romania, niciun politist nu a promovat selectia pentru educatie fizica și autoaparare, vine și dezmințirea. Data de Inspectoratul General al Poliției Romane. Conform reprezentanților acestuia ... The post Rasturnare de situație: IGPR transmite…

- Presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Ion Biris, a transmis, joi, ca situatia in industria ospitalitatii este una dramatica, referindu-se, in special, la lipsa acuta a fortei de munca.

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel ajung din nou in fața magistraților militari, dupa ce dosarul lor, in care jandarmul crae i-a umilit a fost achitat, a ajuns la la Curtea Militara de Apel București.

- Dorin Rotariu, 26 de ani, a fost depistat pozitiv la coronavirus inaintea meciului cu Liechtenstein, programat duminica, 5 septembrie pe Arena Nationala (ora 21.45, PRO TV), in prelimininariile CM 2022, si a parasit cantonamentul primei reprezentative de la Mogosoaia, a informat FRF . Toți ceilalți…