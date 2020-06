Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca vaccinarea anti-COVID-19 ar trebui sa fie opționala, nu obligatorie, cum se intampla in cazul vaccinului antigripal, afirmațiile fiind facute intr-un interviu care va fi difuzat sambata la Digi24.„Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, „dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat".

- "In plina pandemie realizam cat de important este sa existe vaccinuri pentru boli infectioase si sa le folosim in timp util pentru prevenirea imbolnavirilor cu risc vital. Desi in aceasta perioada ne focusam actiunile in lupta cu noul coronavirus, trebuie sa fim constienti ca exista inca alte boli…