- Rusia a precizat ca nu dorește declanșarea unui razboi dar negociaza in prezent „cu pistolul pe masa” prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, a declarat ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, informeaza Reuters . Diplomatul american a apreciat drept „extraordinara” masarea a zeci de mii…

- Rusia a declarat joi ca Statele Unite au aratat ca nu sunt dispuse sa abordeze principalele preocupari de securitate ale Moscovei. Acestea au fost expuse in timpul conflictului din jurul Ucrainei. Rusia susține ca ambele parți au interes in continuarea dialogului. Inaltul diplomat Serghei Lavrov a declarat…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…