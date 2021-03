RĂSPUNS OFICIAL de la AstraZeneca: Se pot forma sau nu cheaguri de sânge? Grupul farmaceutic britanico-suedez AstraZeneca da asigurari vineri ca ”nu exista nicio proba a unui risc agravat” de formare a unor cheaguri de sange antrenat de vaccinul impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in prima reactie a grupului dupa suspendarea utilizarii vaccinului, ca masura de precautie, intr-o serie de state membre UE, relateaza AFP. ”In realitate, datele cu privire la acest tip (de problema medicala) sunt mult mai slabe la cei care sunt vaccinati, in comparatie cu asteptarile in randul populatiei in ansamblul sau”, subliniaza grupul intr-un comunicat. Cautam 10 copii cu inițiativa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

