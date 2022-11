Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei de fotbal ai Arabiei Saudite au primit cate un Rolls Royce Phantom de la prințul mostenitor Mohammed bin Salman, dupa ce au batut Argentina, cu scorul de 2-1, la Cupa Mondiala.

- Arabia Saudita a oferit cea mai mare surpriza de pana acum de la Modialul din Qatar: 2-1 cu Argentina. Succesul nu a trecut neobservat de catre prințul Mohammed bin Salman: jucatorii arabi vor primi cate un autoturism de lux.

- Echipa Arabiei Saudite este pregatita sa primeasca un cadou princiar ca recompensa pentru uimitoarea victorie in fața Argentinei in Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a oferit jucatorilor naționalei cate un Rolls Royce Phantom, dupa ce au batut Argentina in prima etapa din grupele Campionatului Mondial, scor 2-1. Toți jucatorii din lotul Arabiei Saudite au fost rasplatiți dupa șocul cu Argentina cu cate…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a declarat ziua de miercuri ca zi de sarbatoare legala dupa ce țara sa a invins Argentina, marți, la Campionatul Mondial din Qatar, potrivit Arab News, citat de Time News. Va fi liber pentru toți angajații și studenții din țara, anunța Mediafax. Fii la curent…

- Arabia Saudita a decretat ziua de 23 noiembrie ca fiind zi naționala, dupa ce a invins Argentina, cu 2-1, la Campionatul Mondial. Regele Salman bin Abdulaziz a aprobat o sugestie facuta de prințul moștenitor Mohammed bin Salman de a sarbatori victoria echipei naționale cu o sarbatoare, relateaza Arab…

- Conducerea Arabiei Saudite, in frunte cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a decretat zi libera miercuri, 23 noiembrie, dupa victoria de marți cu Argentina, scor 2-1. Echipa naționala a Arabiei Saudite a reușit primul șoc al Campionatului Mondial din Qatar. A revenit de la 0-1 cu Argentina și…

- Cea de a treia zi a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar aduce cu ea meciurile primei runde din grupele C și D. Messi va fi probabil cel mai urmarit jucator de marți, dar iubitorii de fotbal il vor putea vedea in acțiune și pe Lewandowski. Lipsește B