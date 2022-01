Răspândirea Omicron este de fapt o veste bună. Ce fac israelienii Un val de infectari cu varianta Omicron a coronavirusului ar putea face a Israelul sa ajunga la imunitate in masa, a afirmat, duminica, un inalt oficial din Ministerul israelian al Sanatatii, potrivit Reuters. Aparitia variantei Omicron a dus la un val de cazuri de covid-19 in intreaga lume, in perioada 24-30 decembrie inregistrandu-se zilnic aproximativ un milion de cazuri in lume. Spre deosebire de cazurile de infectare, numarul deceselor nu a crescut. Pana spre sfarsitul lunii decembrie, Israel a reusit sa evite intr-o anumita masura propagarea Omicron, insa acum rata infectarilor a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

