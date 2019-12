Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul educațional intitulat „AVE – ASTA VREAU EU!” a fost derulat la nivel național, susținut de catre Inspecția Muncii prin inspectorate teritoriale de munca, inspectorate școlare județene , diferiți agenți economici, care vizeaza in principal, educarea și orientarea in cariera a elevilor in ce…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca trebuie definit clar cine sunt romanii care au cu adevarat nevoie de subventii, deoarece exista in jurul Bucurestiului vile cu piscine incalzite care beneficiaza de subventie la gaz. "Constat ca exista tendinte de a 'supralicita' sau 'supradimensiona'…

- De cateva zile locuitorii din municipiul Sacele se confrunta cu o situatie neplacuta. Zeci de caini vagabonzi se plimba prin oras, iar cetatenilor le este frica sa mai iasa din case. Oamenii sunt disperati si au postat pe Facebook imagini cu patrupezii care au pus stapanire pe containerele pentru gunoi…

- Senatorul Daniel Zamfir acuza viitorul guvern liberal ca va lua deschis partea bancilor, in cazul relației conflictuale dintre instituțiile de creditare și cei care au contractat imprumuturi. Senatorul enumera mai multe masuri, anticipate de guvernul PNL, care vor face viața grea celor care au de inapoiat…

- Pe 21 octombrie, candidatul la funcția de primar al municipiul Chișinau Ion Ceban a venit cu mai multe promisiuni pentru locuitorii Capitalei, in cadrul unei conferințe de presa. Ceban a subliniat ca, in cazul in care va caștiga șefia la Primaria Chișinau, se va concentra pe cateva domenii prioritare,…

- Incident in centrul Capitalei. O masina a fost surprinsa parcata chiar in fata intrarii in scara unui bloc. Astfel autoturismul a blocat calea de acces spre edificiu.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook. Internautii au comentat dur gestul soferului.

- Reprezentanții RCS&RDS atrag atentia clientilor sai sa nu participe la asa zise promotii pe care compania le-ar derula in prezent, prin intermediul carora ar oferi telefoane, facand o serie de recomandari abonatilor sai. Compania avertizeaza ca nu are o promoție de recompensare a abonaților, iar clienții…

- La ședința de joi, 26 septembrie, consilierii locali trebuie sa fie de acord cu „acordarea catre unitațile de cult recunoscute din Romania, a unui sprijin financiar pe anul 2019 de la bugetul local (…) in suma totala de 710.550 lei”. Banii se impart dupa cum urmeaza: cultul mozaic –…