Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc, in București, cel mai mare protest fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Cel puțin așa preconizeaza organizatorii. Sunt mai multe grupari care vor manifesta in locuri diferite, inclusiv cea a susținatorilor Dianei Șoșoaca. De altfel, oamenii se acuza reciproc de confiscarea…

- Politic Comunicat de presa / Prefectul, gazul și teleormanenii: Guvernul Cițu imparte Romania in doua – liberali și restul romanilor martie 12, 2021 10:16 PSD Teleorman condamna cu fermitate scena de teatru absurd care s-a derulat astazi in Palatul administrativ al județului. Emilia Paraschivescu,…

- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Mai mut de 100 de persoane au protestat luni in fața Administrației Prezidențiale, nemulțumiți de majorarea salariului minim cu doar 41 de lei și de plafonarea veniturilor bugetarilor.Inarmați cu vuvuzele și cu pancarte anti-guvernamentale, protestatarii au vrut sa traga un semnal de alarma asupra ”inghețarii”…

- Secretarul de stat Raed Arafat, 56 de ani, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se vaccineaza anti-covid luni, 11 ianuarie, impreuna cu personalul din cadrul DSU, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat.Operațiunea de vaccinare este programata sa inceapa la ora 12.00,…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Bucuresti - 105.702 si in judetele Cluj - 31.231 si Iasi - 28.398, potrivit datelor...

- Primele zece mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns in Romania. Camionul care le transporta va ajunge dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino din Bucuresti, desemnat Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19. Sosirea este programata pentru…