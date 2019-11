Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, cotat de sondaje pe primul loc in cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, a afirmat, la ora 21.00, ca rezultatul votului arata ca romanii au invins PSD.Niciodata romanii nu au votat atat de mult și atat de clar impotriva PSD. E un pas enorm inainte. Rezultatele oficiale…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Peste 500.000 de alegatori au votat, la ora transmiterii știrii, in strainatate, in primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numarul total al votanților din diaspora a fost, in primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, de 161.054,…

- Peste 400.000 de alegatori au votat in strainatate la alegerile prezidențiale pana duminica la ora 13.00, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC). In primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, pana la aceeași ora, votasera 40.206 de romani, conform Mediafax.Pana…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii…

- Ping-pong cu nervii jurnaliștilor. Presa a fost evacuata cu jandarmii dupa votul președintelui Klaus Iohannis, dupa ce accesul presei a fost interzis de o judecatoare, insa a fost permis pe durata cat a votat președintele Klaus Iohannis. Argumentul pentru care accesul presei e interzis este unul…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, se amuza pe seama solitarii Vioricai Dancila, cea care a cerut dezbatere cu președintele Klaus Iohannis. Rareș Bogdan considera ca Viorica Dancila este mințita de consilierii PSD ca calare pe un cal, dar de fapt este o marțoaga.Citește și: VIDEO Biografia…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca se pregatește „ceva cumplit”. Reacția lui Bogdan vine in contextul in care fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie dat in judecata pentru toate „mizeriile”…